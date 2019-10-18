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Büyümesini yeni mağazalarla sürdürüyor

BEYMEN yeni mağazasını İzmir'in yeni cazibe merkezi Hilltown Karşıyaka'da açtı.

18.10.2019 15:30Büyümesini yeni mağazalarla sürdürüyor

BEYMEN yeni mağazasını İzmir'in yeni cazibe merkezi Hilltown Karşıyaka'da açtı.

Lüks perakende sektörünün önde gelen oyuncularından BEYMEN büyümesini sürdürüyor. 900'ü aşkın markayı aynı çatıda buluşturan BEYMEN, yeni mağazasını İzmir'in yeni cazibe merkezi Hilltown Karşıyaka'da açtı. Beymen tarafından yapılan açıklamada, "Bin 353 metrekarelik bir alanda hizmet veren iki katlı BEYMEN Hilltown Karşıyaka'nın ilk katında dünyaca ünlü markaların kadın hazır giyim, ayakkabı ve çanta, aksesuar ve kozmetik koleksiyonlarının yanı sıra Beymen Collection, Academia ve Blender markalarının en yeni kadın ve erkek koleksiyonlarını moda tutkunlarıyla buluşturuyor.  Mağazanın ikinci katında ise erkek hazır giyim, ayakkabı ve çanta koleksyonları yer alıyor. Ayrıcalıklı hizmetleri, üstün servis anlayışı ve koşulsuz müşteri mutluluğu ilkesi ile kusursuz bir alışveriş deneyimi sunan BEYMEN Hilltown Karşıyaka, her gün 10.00-22.00 saatleri arası hizmet veriyor" denildi.



Karşıyaka, Beymen, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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