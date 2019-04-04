Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Yeni Zelanda'ya Mağlup Oldu

Romanya
'nın Braşov kentinde düzenlenen Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası
'nda Türkiye
, 2'nci Klasman B Grubu müsabakasında Yeni Zelanda
ile karşı karşıya geldi. Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, mücadeleden 4-2 mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında iyi bir oyun sergileyen milliler, Çağla Baktıroğlu'nun golü ile devreye üstün girdi. İkinci devrede kalesinde art arda 4 gol gören Kadın Buz Hokeyi takımı devreyi 4-2 geride tamamladı. Son devrede Dilara Lökbaş'ın golü ile farkı ikiye indiren milliler karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrıldı.
Milliler turnuvada yarın TSİ saati ile 13.00'de İzlanda
ile karşı karşıya gelecek.
- Ankara
Yeni Zelanda, Spor
Kaynak: DHA