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Buz Hokeyi Kadınlar Ligi'nde play-off heyecanı

2019-2020 Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi'nde final serisine kalan takımlar belli oldu.

09.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:14Buz Hokeyi Kadınlar Ligi'nde play-off heyecanı

2019-2020 Buz Hokeyi Kadınlar Ligi'nde final serisine kalan takımlar belli oldu.

Buz Adam Gençlik ve Kulübü'nün normal sezonu lider olarak tamamladığı ligde, final serisinde İstanbul Buz Korsanları, Genç Ankaralılar Spor Kulübü ve Narman Spor Kulübü şampiyonluk için mücadele edecek. 11 Ocak'ta başlayacak final serisinin son ayak maçları 5-12 Şubat arasında yapılacak.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, kadınlar liginde finale kalan takımları tebrik ederek, "Kadın buz hokeyinde A takım seviyesinde yapılan yatırımların altyapılarımıza son derece olumlu etkisi oluyor. Sezon esnasında çekişmeli müsabakalara şahit olduk, inanıyorum ki final serisinde de çekişmeli müsabakalar izleyeceğiz. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.



İstanbul, Türkiye, Genç, Spor

Kaynak: DHA

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