Haberler » Güncel » Buz hokeyi maçında antrenör çocukları dövdü... o anlar kamerada - Haber

Buz hokeyi maçında antrenör çocukları dövdü... o anlar kamerada

Buz hokeyi maçında antrenör çocukları dövdü.

21.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:29 Buz hokeyi maçında antrenör çocukları dövdü... o anlar kamerada
Buz hokeyi maçında antrenör çocukları dövdü... O anlar kamerada
Sonat Kerem, , (DHA) - 'da minikler kategorisindeki iki buz hokeyi takımının maçı sırasında çocuklar arasında kavga çıktı. Takımlardan birinin antrenörü oyuncuları sakinleştirmek yerine kavgaya dahil olunca çocuklardan bazıları hastanelik oldu.
Ukrayna'nın Odesa kentinde 'Morskiye Volki' ve 'Krivbass' kulüplerinin 11 yaş grubundaki buz hokeyi takımları arasındaki maç sırasında oyuncular birbirine girdi.
Çocukların yumruklaştıkları sırada, 'Krivbass' takımının antrenörünün hızla piste girerek kavgaya dahil olduğu ve karşı takımın oyuncularını ittiği görüldü. Olayda darbe alan ve yere düşen çocuklardan bazılarının yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ukrayna, kavga, Kiev, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:00   Sular altında kalacak olan Hasankeyf'te sokak hayvanları taşınıyor - Haber
13:00   Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin üniversiteli kızlarla buluştu - Haber
12:59   CHP Milletvekili Kaya: "Her takım kendi yağıyla kavrulsun" - Haber
12:53   Erdemli Belediyesi'nin okullara desteği sürüyor - Haber
12:53   Kaymakam Sinanoğlu: "Cizre Park AVM Cizre'ye değer katacak" - Haber
12:22   CHP'li Vekil, "Belediyede yolsuzluk iddiaları var" diyerek Adalet Bakanı'na tutanak verdi - Haber
09:35   Rüyasında öldüğünü gören genç mermer ustası, kendi mezarını yaptı - Haber
09:26   Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli lodos uyarısı - Haber
08:16   Son dakika: Diyarbakır'da Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı - Haber
00:56   Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Haber
21.12.2019 13:07:49