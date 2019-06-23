23.06.2019 16:39
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Buz Hokeyi Yıldız B Ligi'nde şampiyon İstanbul BB oldu

Buz Hokeyi Yıldız B Ligi

2018-2019 Sezonu Buz Hokeyi Yıldız B Ligi, Ankara'da oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

2018-2019 Sezonu Buz Hokeyi Yıldız B Ligi, Ankara'da oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Sezonu şampiyon tamamlayan takım İstanbul BBGSK oldu.
Bronz madalya müsabakasında Flash Ice, Buz Korsanları'nı 4-1 mağlup ederek bronz madalya kazanırken, final karşılaşmasında İstanbul BBGSK, Buz Adam GSK'yı uzatmalarda bulduğu altın golle mağlup ederek altın madalyayı kazanan takım oldu.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu (TBHF) Başkanı Halit Albayrak, katılım sağlayan tüm kulüplere teşekkür ederek, "Şölen havasında geçen ligimizi tamamladık, çocuklarımızı her geçen yıl daha iyi hale getirecek organizasyonlar yapmaya devam edeceğiz. 10 yıl sonrasının milli takımları bugün Ankara'da bu organizasyonda ter döktü. Başta velilerimiz olmak üzere, çocuklarımıza bu imkanı sağlayan kulüplerimize, antrenör ve yöneticilerimize, müsabakaları idare eden hakemlerimize, federasyon ve tesis personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Ankara , İstanbul , Spor

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