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İstiklal Marşı skandalı! Yarıda kesip müzik çaldılar

Buz hokeyinde 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu karşılaşmalarının seremonisinde büyük bir skandal yaşandı ve İstiklal Marşı çalınırken yarıda kesilip müzik verildi.

15.12.2019 19:32 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:07

'ın Sisak şehrinde düzenlenen 2022 Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarının seremonisinde, İstiklal Marşı skandalı yaşandı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Buz Hokeyi Takımı'nın Bulgaristan karşısında elde ettiği 4-1'lik galibiyetin ardından yapılan seremonide, İstiklal Marşı yarıda kesildi ve müzik çalındı.

Yarıda kesilmesinin ardından milli sporcular İstiklal Marşı'nı kendileri okuyarak tamamladı.

HALİT ALBAYRAK: BU TERBİYESİZLİĞİ KINIYORUM

Yaşanan olayın ardından Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, açıklamada bulundu.

Bu tür bir teknik aksaklığın ilk defa olmadığını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"A Milli Takımı'mızın 4-1 üstünlüğü ile sona eren karşılaşma sonrası yapılan seremonide, İstiklal Marşı'mızın ortasında müzik çaldı ve marşımızı sporcularımız tamamladı. Bu manidar teknik aksaklıkların ilk olmadığının altını çizmek istiyorum. Daha önce de temsilcimiz Zeytinburnu Belediyesi Kulübünün İsrail temsilcisi HC Bat Yam karşısında elde ettiği galibiyet sonrasında aynı problemi yaşamıştık. İstiklal Marşı'mıza, sporcularımıza ve ülkemize yapılan bu terbiyesizliği kınıyorum. Her zaman söylediğimiz gibi, gücümüz yenmeye, sesimiz marşımızı dinletmeye yeter."

İstiklal Marşı skandalı! Yarıda kesip müzik çaldılar

Hırvatistan, Pekin, Spor

Kaynak: AA


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