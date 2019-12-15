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Buz hokeyinde İstiklal Marşı skandalı

İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesi A Milli Buz Hokeyi Takımı'nın İstiklal Marşı söyleyerek tamamlamaları Buz hokeyinde İstiklal Marşı skandalı Hırvatistan'ın Sisak şehrinde yapılan 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarının seremonisinde, İstiklal Marşı yarıda kesildi...

15.12.2019 19:56 | Son Güncelleme: 15.12.2019 19:58
İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesi
A Milli Buz Hokeyi Takımı'nın İstiklal Marşı söyleyerek tamamlamaları Buz hokeyinde İstiklal Marşı skandalı
'ın Sisak şehrinde yapılan 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarının seremonisinde, İstiklal Marşı yarıda kesildi ve müzik çalındı
SİSAK - Hırvatistan'ın Sisak şehrinde düzenlenen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarının seremonisinde, İstiklal Marşı skandalı yaşandı.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Buz Hokeyi Takımı'nın Bulgaristan karşısında elde ettiği 4-1'lik galibiyetin ardından yapılan seremonide, İstiklal Marşı yarıda kesildi ve müzik çalındı.
Yarıda kesilmesinin ardından milli sporcular İstiklal Marşı'nı kendileri okuyarak tamamladı.
Albayrak: "Bu terbiyesizliği kınıyorum"
Yaşanan olayın ardından Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, açıklamada bulundu.
Bu tür bir teknik aksaklığın ilk defa olmadığını belirten Albayrak, şunları kaydetti:
"A Milli Takımı'mızın 4-1 üstünlüğü ile sona eren karşılaşma sonrası yapılan seremonide, İstiklal Marşı'mızın ortasında müzik çaldı ve marşımızı sporcularımız tamamladı. Bu manidar teknik aksaklıkların ilk olmadığının altını çizmek istiyorum. Daha önce de temsilcimiz Zeytinburnu Belediyesi Kulübünün İsrail temsilcisi HC Bat Yam karşısında elde ettiği galibiyet sonrasında aynı problemi yaşamıştık. İstiklal Marşı'mıza, sporcularımıza ve ülkemize yapılan bu terbiyesizliği kınıyorum. Her zaman söylediğimiz gibi, gücümüz yenmeye, sesimiz marşımızı dinletmeye yeter."
Buz hokeyinde İstiklal Marşı skandalı

Hırvatistan, Güncel

Kaynak: AA


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