10 Mart 2019, 20:56
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Buz Hokeyinde Şampiyon Zeytinburnu Belediyespor

Buz Hokeyinde Şampiyon Zeytinburnu Belediyespor

Didi Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonu Zeytinburnu Belediyespor oldu.

Didi Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonu Zeytinburnu Belediyespor oldu.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Didi Süper Lig play-off final serisi finalinde Buz Adam Gençlik ve Spor Kulübü ile karşılaşan Zeytinburnu Belediyespor, şampiyonluğa ulaştı.

Rakibini 4-3 ve hükmen 5-0'lık skorlarla mağlup eden Zeytinburnu Belediyespor, sezonu şampiyon tamamladı ve Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu'nun Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası'na katılma hakkı kazandı. Zeytinburnu, Spor
Kaynak: AA


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