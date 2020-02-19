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Buz kırılınca suya düşen atlar böyle kurtarıldı

Buz kırılınca suya düşen atlar böyle kurtarıldıRusya, (DHA)- Rusya'da gezdirilmek üzere dışarı çıkarılan 7 at, buz kırılınca suya düştü.

19.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:52
Buz kırılınca suya düşen atlar böyle kurtarıldı
, (DHA)- Rusya'da gezdirilmek üzere dışarı çıkarılan 7 at, buz kırılınca suya düştü. Seyislerin atları kurtarmak için yoğun çabası ise cep telefonu ile kaydedildi.
Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nin İglinsky bölgesinde gezdirilmek üzere dışarıya çıkarılan atlar, buz kırılınca suya düştü. Panik yaşayan hayvanlar, suyun içerisinde debelenirken, seyislerin ve çiftçilerin atları kurtarmak için yoğun çabası kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, atların suyun içinde debelendiği, seyislerin boyunlarına ip bağladıkları atları suyun dışına çekmeye çalıştıkları görüldü. Atlar, bir iş makinesinin yardımıyla tek tek sudan çıkarıldı.
Buz kırılınca suya düşen atlar böyle kurtarıldı

Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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