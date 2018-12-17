17 Aralık 2018, 23:26
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Buz Pateninden Kayak ve Yamaç Paraşütüne Kış Sporları Cenneti Şimbulak

Kazakistan'ın en tanınmış kayak merkezlerinden Şimbulak, Orta Asya'da kış sporlarının başkenti.

Kazakistan'ın en tanınmış kayak merkezlerinden Şimbulak, Orta Asya'da kış sporlarının başkenti. Bölgede kayak, snowboard, kar ayakkabılarıyla gezinti ve buz pateni gibi farklı kış sporları yapmak mümkün…

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Kaynak: Youtube