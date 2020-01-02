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Buz pistine dönen yolda 20'ye yakın araç birbirine girdi

Denizli'de havaların soğuması ile kentin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerde yaşanan kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

02.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:03 Buz pistine dönen yolda 20'ye yakın araç birbirine girdi
'de havaların soğuması ile kentin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerde yaşanan kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Aliveren Mahallesi'nde buz pistine dönen yolda kayan 20'ye yakın araç, birbirine girerek zincirleme kazaya neden oldu.

Hafta başından bu yana kentte devam eden soğuk havalar kar yağışını da beraberinde getirdi. Yağmur yağışının etkili olduğu kentte yüksek kesimler ile beraber bazı ilçelerde yağış kara çevirince yaşam olumsuz etkilendi. Acıpayam ilçesinde de yağan kar yağışı sonrası Aliveren Mahallesi'nde özellikle trafikte aksamalara neden oldu. Sürücüler kara hazırlıksız yakalanınca, kazaya adeta davetiye çıkarıldı. Acıpayam-Çameli ilçesi karayolu Aliveren rampasında yaşanan buzlanma sonrası meydana gelen zincirleme kazada otomobil, kamyonet ve minibüslerin de olduğu 20'ye yakın araba birbirine girdi.

Maddi hasarla atlatılan kazalarda ölen ya da yaralanan olmadı

Rahmi Genç isimli bir vatandaşın cep telefonu ile çekerek sosyal medyaya yüklediği ise yaşanan kazanın ucuz atlatıldığını gözler önüne serdi.

Öte yandan, jandarma ekipleri yolda zinciri ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermezken, karayolları ekipleri tarafından yolda tuz ve kumlama çalışması başlatıldı. - DENİZLİ

Acıpayam, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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