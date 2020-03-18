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Buz sarkıtları 3 metreye ulaştı

- Buz sarkıtları 3 metreye ulaştı Sivas'ta tarihi medreselerin oluklarında uzunluğu 3 metreye ulaşan buz sarkıtları oluştu Sivas'ta tarihi medreselerin oluklarında uzunluğu 3 metreye ulaşan buz sarkıtları oluştu.

18.03.2020 20:37 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:37
Buz sarkıtları 3 metreye ulaştı
- Buz sarkıtları 3 metreye ulaştı
Sivas'ta tarihi medreselerin oluklarında uzunluğu 3 metreye ulaşan buz sarkıtları oluştu
SİVAS - Sivas'ta tarihi medreselerin oluklarında uzunluğu 3 metreye ulaşan buz sarkıtları oluştu.
Sivas'ta Bahar beklenirken geri dönen kış ilginç görüntüler oluşturdu. Yağan Mart karının ardından hava sıcaklığı -5 dereceye düştü. Binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Tarihi Kent Meydanında ki yaklaşık 800 yıllık Şifahiye Medresesinin yağmur oluklarında oluşan buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaştı. Tarihi paşa camisinin dış cephesinde oluşan buz sarkıtları da görülmeye değer görseller oluşturdu. Bunu fırsata dönüştürmek isteyenler bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi.

Kaynak: İHA

Etiketler : Sivas, Genel

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