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Buz sarkıtları fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Dondurucu soğukların yaşandığı ve güzel kış manzaralarının oluştuğu Ağrı, ülkenin farklı bölgelerinden gelen çok sayıda fotoğraf tutkununu ağırlıyor.

21.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:28
Dondurucu soğukların yaşandığı ve güzel kış manzaralarının oluştuğu , ülkenin farklı bölgelerinden gelen çok sayıda fotoğraf tutkununu ağırlıyor.
, ve 'den bölgeye gelen 12 kişilik fotoğrafçı grubu, Yolyazı köyü mevkisindeki kayalıklarda 5 metreyi bulan buz sarkıtlarını fotoğrafladı.
Fotoğrafçılar, yaklaşık 30 metre genişliğinde ve 5 metre yükseliğindeki kayalıklarda oluşan buz sarkıtlarına hayran kaldı.
Grup, fotoğraf çekiminin ardından köy çocuklarını bot yardımıyla sevindirdi.
Fotoğrafçılardan Nursel İzmirlier, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı'da doğal güzellikleri fotoğrafladıklarını söyledi.
Yöre halkını misafirperver ve çok samimi bulduğunu ifade eden İzmirlier, şöyle konuştu:
"Fotoğraf çekmeye çok meraklıyız. Bu güzel ve harika sarkıtların fotoğraflarını çekmeye geldik. Gerçekten çok etkileyici. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum ve bu sayede yurdumun birçok güzelliğini görüp tanıyorum. Hiçbir yerde böyle bir sarkıt görmemiştim, gerçekten çok etkileyici."
Fotoğraf sanatçısı Oya Adıyaman da özledikleri kışı Ağrı'da bulduklarını belirterek, sarkıtların büyüleyici olduğunu ve manzarayı hayranlıkla izleyip bol bol fotoğraf çektiklerini anlattı.
Buz sarkıtları fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

İstanbul, Bursa, İzmir, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA


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