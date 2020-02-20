Haberler » Güncel » Buz tutan ağacı gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi - Haber

Buz tutan ağacı gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi

Sıcaklıkların geceleri sıfırın altında seyrettiği Erzincan'da bozulan musluktan ağacın üzerine akan su buz tuttu.

20.02.2020 09:35 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:35Buz tutan ağacı gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi
Sıcaklıkların geceleri sıfırın altında seyrettiği 'da bozulan musluktan ağacın üzerine akan su buz tuttu. Buz tutan ağacı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Erzincan'ın Çağlayan Beldesi Mertekli mahallesinde bir evin önünde bulunan çeşme arızalandı. Çeşmeden ağacın üzerine sıçrayan sular, soğuk havanın etkisi ile ağacın buz tutmasına neden oldu. Ağaçta kartpostallık görüntü oluşurken buz tutan ağacı gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ağcın üzerinde oluşan uzun buz sarkıtları ilginç görüntü oluştururken vatandaşlar ağacın buz kütlesine dönüştüğünü kaydetti.

Ağacı görünce şaşkınlık geçirdiklerini ifade eden belde sakinleri, "Evin önünde bulunan çeşme bozulmuş. Oradan çıkan sular ağacın üzerine gelmiş. Özelliklede geceleri havaların çok soğuk olmasından dolayı ağaç tamamen buz tutmuş. Çok güzel görüntü olmuş. Bir bakan dönüp bir daha bakıyor" diye konuştular. - ERZİNCAN

Erzincan, Çeşme, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:38  Cami nasıl yazılır? TDK'ya göre cami mi, camii mi? Cami ne demek?
09:38  Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu nasıl öldü, nereli?
09:11  Hızlı ve Öfkeli 4 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 4 özeti!
09:09  Milli Piyango bilet sorgulama: 19 Şubat 2020 Milli Piyango sonuçları
09:03  20 Şubat Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
20.02.2020 10:16:09