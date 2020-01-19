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Buz tutan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve soğuk hava sebebiyle donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi yaşanıyor.

19.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 19.01.2020 12:44Buz tutan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi
Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve soğuk hava sebebiyle donan Gölü'nde atlı kızak keyfi yaşanıyor.
Kars- sınırında, dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde yerli ve yabancı turistler, atlı kızaklarla kayarak eğleniyor.
Ziyaretçiler, buz kalınlığının yaklaşık 40 santimetreye ulaştığı Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızaklara binerek gezinti yapıyor.
Vatandaşlar özellikle hafta sonu ve yarıyıl tatili olması nedeniyle Çıldır Gölü'ne yoğun ilgi gösteriyor.
Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır üzerinde vatandaşlar, oyunlar oynayarak eğleniyor.

Ardahan, Çıldır, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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