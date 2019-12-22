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Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde çay keyfi

Ardahan'da hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düşmesiyle Çıldır Gölü buz tuttu.

22.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:28 Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde çay keyfi
'da hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düşmesiyle Gölü buz tuttu. gibi bir buz tabakasıyla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler oluşurken, turistler ise göl üzerinde çay keyfi yaptı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Ardahan ve Kars sınırları içindeki Çıldır Gölü'nün buz tutması renkli görüntüler ortaya çıkardı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü Çıldır Gölü'nün yüzeyi 6 santim buzla kaplandı. Çok sayıda kişi göle gelerek buz üstünde yürüyüş yaptı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Üzeri cam gibi olan gölün kaygan zemini ziyaretçilerine hem zorlu hem de keyifli anlar yaşattı. Masmavi gökyüzü, karlı dağlar ve gökyüzünün mavimsi rengini yansıtan buzlu göl tadına doyulmayan manzaralar oluşturdu. Gölün donmasına sevinen balıkçılar ise göl üzerinde çay keyfi yaptı. Akçakale adasında balıkçılık yapan restoran sahibi Turan Kılıç, "Bugün itibarıyla gölümüz dondu. Donan göl üzerinde çay keyfi yapmak çok güzel. Yerli turistler göl üzerinde çay keyfini tattılar. Yüzeyi cam gibi olan gölün üzerine çıkıp gezmek turistleri hem korkuttu hem de adrenalin dolu anlar yaşamaları onları çok mutlu etti" dedi.

Doğu Anadolu'nun bakir doğasını ve tarihi yerlerini görmek için İzmir'den bölgeye gelen Zeynep Dereci, cam gibi bir buz tabakasıyla kaplanan göl üzerinde dolaşmanın gerçekten muhteşem olduğunu söyledi. Dereci, "Çok heyecanlı, biraz korkuyorum ama yine de çok güzel, adrenalin dorukta. Burası çok güzel ve özel bir bölge, görmek lazım" şeklinde konuştu. - ARDAHAN

Ardahan, Çıldır, Cam, Güncel

Kaynak: İHA

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