Buz tutan Ergan Dağı kartpostallık görüntü oluşturdu

Havaların soğumasıyla birlikte buz manzarasının arttığı Ergan Dağı, kartpostallık görüntü oluşturdu.

Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'nde suni kar üretimi için kullanılan kar göletinin yüzeyi soğuk havayla birlikte buz tuttu. Yaklaşık 5 santimetre buzla kaplanan gölet doyumsuz bir manzara oluşturdu. Ergan Dağına gelen vatandaşlar çocuklarıyla birlikte kartopu oynayarak kışın tadını çıkardı.

Buz tutan gölet ve küçük şelalelerin doyumsuz bir manzara oluşturduğunu kaydeden üniversite öğrencisi Anıl Kaya, "Ergan Dağı çok güzel bir manzaraya bürünmüş. Donan göl ve çevresi muhteşem. Herkesin gelip burayı görmesini tavsiye ederim" dedi.

(Ahmet Akbuğa - Selçuk Kaya/İHA)

Kaynak: İHA