Buz Tutan Gölde Eşsiz Günbatımı

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:46



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:46

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarında bulunan denizden 2 bin 24 metre yükseklikteki Limni Gölü Tabiat Parkı'na adını veren göl buz tuttu.Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Limni Gölü Tabiat Parkı'nda bölgeye adını veren gölün yüzde 90'lık kısmı ise buz tuttu. Zigana Dağı'ndan tabiat parkına ulaşımı sağlayan yol boyunca yeşil ve beyaz tonun hakim olduğu, düşük nem oranı, temiz havası ve eşsiz doğasıyla adeta beyaz cenneti andıran bölge; derin vadilerdeki gün batımı manzarasıyla da görenleri mest etti.Kar yağışından dolayı arazi aracı olanların ulaşabildiği bölgede dünyanın en lezzetli işlenmemiş etlerinden birisi olarak kabul edilen Zigana dağının kuzu etinden yapılan yemeklerin tadına bakan ziyaretçiler, eşsiz manzarada yanan sobanın yanında çaylarını yudumladı.(İHA)