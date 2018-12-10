- Buz tutan göle eşsiz gün batımı manzarasında ulaştılar

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:08



10 Aralık 2018 Pazartesi 11:08

- Buz tutan göle eşsiz gün batımı manzarasında ulaştılarDenizden 2 bin 24 metre yükseklikteki Limni Gölü Tabiat Parkına adını veren göl buz tuttuZigana dağında eşsiz gün batımı manzaralarıGÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarında bulunan denizden 2 bin 24 metre yükseklikteki Limni Gölü Tabiat Parkı'na adını veren göl buz tuttu. Çok sayıda vatandaş Zigana Dağı'nın eşsiz gün batımı manzarası eşliğinde bölgeye akın etti. Sezon bitmesine rağmen yolunun beton yol yapılması nedeniyle arazi tipi araçlarla rahatlıkla ulaşılabilen Limni Gölü Tabiat Parkı, kış mevsiminde olunmasına rağmen özellikle hafta sonları vatandaşların uğrak yeri olmaya devam ediyor.Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Limni Gölü Tabiat Parkı'nda bölgeye adını veren gölün yüzde 90'lık kısmı ise buz tuttu. Zigana Dağı'ndan tabiat parkına ulaşımı sağlayan yol boyunca yeşil ve beyaz tonun hakim olduğu, düşük nem oranı, temiz havası ve eşsiz doğasıyla adeta beyaz cenneti andıran bölge derin vadilerdeki gün batımı manzarasıyla da görenleri mest etti.Çam ormanları arasında "'Huzur veren mekan" olarak adlandırılan Limni Gölü'nde eşsiz kış manzarasını görmek için Gümüşhane'den gelen Kırşehirli Mehmet Erdoğan, Limni Gölü Tabiat Parkının bahar aylarında farklı, yaz aylarında farklı güzellikler sergilediğini, kış aylarında çok daha farklı güzelliklere ev sahipliği yaptığını söyledi.Zengin flora ve faunasıyla yaz aylarında yeşilin tonlarının gözlendiği, başta çam olmak üzere çok sayıda ağacın bulunduğu ormanlık alanın ortasında Limni Gölü'nün kış mevsiminde ayrı bir güzelliğe büründüğünü kaydeden Erdoğan, "Kırşehirliyim, Gümüşhane'de çalışıyorum. Buraya hafta sonu ziyareti olarak boş zamanımızı değerlendirmek için geldik. Kış manzarasıyla Limni Gölü harika olmuş. Çok güzel m'anzaralar var. Göl donmuş, çok hoş duruyor. Daha önce hiç kış mevsiminde gelmemiştim ilk kez geldim ve çok memnun kaldım" dedi.Kar yağışının ardından "Beyaz cennet" olarak nitelendirilen bölgede ağaçlarda biriken kar tanelerinin pamuk tarlasına dönüştürdüğü eşsiz manzarayı görmek için geldiğini kaydeden Ramazan Yaşar ise "Zigana dağı ve Limni Gölünde hafta sonu gezmek için geldim. Harika bir yer. Bahar ayrı bir güzel, kış mevsiminde daha da güzel. Herkesi davet ediyoruz Limni'ye. Yolu çok iyi, hatta Gümüşhane'nin yollarından daha güzel diyebilirim" diye konuştu.Trabzonlu Ayşe Şener ise hafta sonu gezmek için Limni Gölüne geldiklerini belirterek, "Harika bir mekan. Daha önce de gelmiştim ama kış mevsiminde ilk kez geldim. Gelmeye değer bir yer" ifadelerini kullandı.Kar yağışından dolayı arazi aracı olanların ulaşabildiği bölgede dünyanın en lezzetli işlenmemiş etlerinden birisi olarak kabul edilen Zigana dağının kuzu etinden yapılan yemeklerin tadına bakan ziyaretçiler, eşsiz manzarada yanan sobanın yanında çaylarını yudumladı.