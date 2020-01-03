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Buz tutan gölette ördek geçişi

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda yer alan Akdağ Göleti, buz tuttu.

03.01.2020 11:43 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:44 Buz tutan gölette ördek geçişi

AFYONKARAHİSAR'ın ilçesindeki Tabiat Parkı'nda yer alan Akdağ Göleti, buz tuttu. Gölet üzerinde arka arkaya yürüyen ördekler, ziyaretçiler tarafından fotoğraflandı. 

Kış mevsiminin etkili olmaya başlayıp, hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle 2 bin 500 rakımlı Akdağ Tabiat Parkı, kar altında kaldı. Tabiat parkında kar kalınlığı, 50 santimetreye ulaştı. Yılkı atı, geyik, tilki, domuz gibi yaban hayvanlarının bulunduğu Akdağ Tabiat Parkı'ndaki gölet ise buz tuttu. Donan göletin üzerinde arka arkaya yürüyen ördekler, fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek ve ziyaretçiler tarafından fotoğraflandı. Çağrı Selek, Akdağ Tabiat Parkı'nın, kışın fotoğraf tutkunları için eşsiz adres olduğunu söyledi. Selek, "Burada tüm ormanın, bungalovların kar altında kaldığına şahit oldum. Göletin de buz tutması buradaki manzaraya başka güzellik katmış. Göletin yüzeyinin buz tutması, gölü deyim yerindeyse tabiatın bir aynasına dönüştürmüş. Buz tutan göle baktığınızda etraftaki ormanların yansıması gerçekten büyüleyici. Bütün bunları fotoğraf makinem ve drone kameram ile kayıt altına aldım. Ama en güzel görüntüyü ördekler oluşturdu. Drone kameramızı kaldırmamızla birlikte arka arkaya geçen ördekler sanki bize poz verir gibi gölde yürümeye başladı. Çok güzel görüntüler ortaya çıktı. Fotoğraf ve doğa tutkunlarını, huzur arayanları Akdağ Tabiat Parkı'na bekliyoruz" diye konuştu.



Sandıklı, Akdağ, Güncel

Kaynak: DHA

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