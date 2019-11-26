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Buz tutan gölün üzerinde hatıra fotoğrafı

ŞIRNAK'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düşmesiyle göller buz pistine dönüşürken, çevredekiler buzun üstünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

26.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:05Buz tutan gölün üzerinde hatıra fotoğrafı
ŞIRNAK'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düşmesiyle göller buz pistine dönüşürken, çevredekiler buzun üstünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beytüşşebap ilçesinde bulunan 3 bin 200 rakımlı Yeşilöz köyü civarında bulunan dev göller, hava sıcaklıklarının eksi 17'lere kadar düşmesi sonucu buz tuttu. Doğal gölün buz tutması üzerine çevreden geçenler, buzun üstünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan, geçen yıl yağan karlar erimeden yüksek rakımlı bölgelere mevsimin ilk karı düştü. Karlar ve buz tutan göller, kartpostallık görüntüler oluşturdu.


- Şırnak

Şırnak, Güncel

Kaynak: DHA

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