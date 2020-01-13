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Buz tutan yolda düşen öğretmene ulaşmak için ekipler seferber oldu

SİİRT'in Pervari ilçesinde görev yapan öğretmen Abuzer Çalış (27), kar yağışı nedeniyle oluşan buzlu yolda yürürken dengesini kaybederek düşmesiyle yaralandı.

13.01.2020 23:07 | Son Güncelleme: 13.01.2020 23:07Buz tutan yolda düşen öğretmene ulaşmak için ekipler seferber oldu

SİİRT'in ilçesinde görev yapan öğretmen Abuzer Çalış (27), kar yağışı nedeniyle oluşan buzlu yolda yürürken dengesini kaybederek düşmesiyle yaralandı. Öğretmene ulaşabilmek için karla mücadele ekipleri seferber oldu.

Pervari ilçesine bağlı Doğan köyündeki Anadolu Lisesi'nde Edebiyat Öğretmeni Abuzer Çalış, okul çıkışı evinine gittiği sırada kar yağışı nedeniyle yolda oluşan buzlamda etkilenerek, dengesini kaybedip yere düştü. Çalış'ın düştüğü bölgeye ulaşmakta güçlük çeken sağlık görevlileri, yardım talep ettikleri karla mücadele ekiplerinin yaptığı yol açma çalışmasıyla ulaştı. Çalış, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pervari Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Acil serviste tedaviye alınan Çalış'ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.



Pervari, Güncel

Kaynak: DHA

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