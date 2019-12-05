Haberler » Güncel » Buz tutan yolda kayan 2 TIR yolu ulaşıma kapattı - Haber

Buz tutan yolda kayan 2 TIR yolu ulaşıma kapattı

KARS'ın Arpaçay ilçesinde kar ve aşırı buzlanma nedeniyle Gürcistan'dan gelen 2 TIR, kayarak yolu kapattı.

05.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:30Buz tutan yolda kayan 2 TIR yolu ulaşıma kapattı
KARS'ın ilçesinde kar ve aşırı buzlanma nedeniyle 'dan gelen 2 TIR, kayarak yolu kapattı.

Arpaçay ilçesinden dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve ardından başlayan soğuk nedeniyle karayolu buzlandı. Çıldır Aktaş Sınır Kapısı'na giden Kars- Arpaçay karayolunda araç sürücüleri güçlükle ilerlerken Gürcistan'dan gelen 2 TIR Doğruyol köyünde kayarak yolu kapattı. Birbirlerine çarpma sonucu hafif hasar oluşan TIR'ları kurtarıp yolu trafiğe açmak için jandarma ekipleri seferber oldu. TIR'ların kaldığı bölgede tedbir alan jandarma daha sonra sürücüleri uyararak buzlu yolda dikkat etmelerini istedi. Araçları yolda kalan sürücülere tepki gösteren vatandaşlar, uyarıları dikkate almalarını istedi.Karayolları ekiplerinin olay yerine gelerek yolu tuzlama yapması sonrası 2 TIR bulundukları bölgeden kurtarılabildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Kars- Arpaçay, Ardahan- Çıldır uluslararası karayoluyolu yeniden trafiğe açıldı.


- Kars

Gürcistan, Arpaçay, Kars, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:44 Acıgöl'de kar yağışı etkili oluyor - Haber
10:44 Niğde Belediyesi Kışa Hazır - Haber
10:44 NÜKÇAM Müdürü Kahraman, " 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" kutlu olsun - Haber
10:44 Pınar Ayhan, Balçova'da Cumhuriyeti anlattı - Haber
10:43 Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, "Hacılar turizmden istenilen ve beklenilen payı alamıyor" - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
08:41 Türkiye'nin yüreğini sızlatan Ceren Özdemir'in ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı: Beni unutmayın - Haber
08:41 "Beştepe'de CHP'li" iddiasını dile getiren Rahmi Turan: Cinayet işlesem, üzerinde bu kadar durulmaz, böyle linç etmek istemezlerdi - Haber
07:25 Türkiye'nin Suriye'de olmasını eleştirenlere Erdoğan sert çıktı: Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, gözü olanlar lütfen terk etsin - Haber
5.12.2019 10:50:27