Haberler » 3. Sayfa » Buz tutan yolda kayan işçi servisi devrildi - Haberler

Buz tutan yolda kayan işçi servisi devrildi

Karabük'te işçi servisi buz tutan yolda kayarak devrildi.

09.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:25Buz tutan yolda kayan işçi servisi devrildi
'te işçi servisi buz tutan yolda kayarak devrildi. Şans eseri içinde işçi bulunmayan servisin sürücüsü de kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre, kaza 100. Yıl Mahallesi 1007. Sokak'ta meydana geldi. Lütfu A. idaresindeki 78 S 0180 plakalı içi boş işçi servisi, yokuş yukarı çıktığı sırada bir anda kaymaya başladı. Lastiklerinde zincir bulunan minibüs, yokuş aşağıya geri geri kayarak devrilip yan yattı. Kazada servis sürücüsü yara almazken, işçi servisinin boş olması olası bir faciayı önledi.

Öte yandan kazanın meydana geldiği alanda vatandaşların gece boyunca kayak yaptığı ve buz pistine çevirdiği yolda bıraktıkları onlarca plastik poşet dikkat çekti. Belediye ekipleri başka kazaların yaşanmaması için tuzlama çalışması yaptı. - KARABÜK

Karabük, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 14:27:20