20 Kasım 2018, 23:05
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Soyunarak Buz Tutmuş Göle Atlayan Çılgın Kadın, Ayağını Kırdı

Rusya'nın başkenti Moskova'nın doğusundaki Balaşiha'da bir kadın, göle atlayarak gölün yüzeyindeki buz tutmuş alanı kırmaya çalıştığı sırada ayağını kırdı. Genç kadının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada çok sayıda kullanıcıya ulaştı.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın doğusundaki Balaşiha'da bir kadın, göle atlayarak gölün yüzeyindeki buz tutmuş alanı kırmaya çalıştığı sırada kendi ayağını kırdı. Genç kadının arkadaşının tarafından çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada çok sayıda kullanıcıya ulaştı.

DONMUŞ GÖLE ATLADI, BACAĞINI KIRDI

Havaların dondurucu soğuklukta olduğu Rusya'da bir göle girmek isteyen yüzücü, gölün buz tutmuş yüzeyine çakılarak hastanelik oldu. Rusya'nın başkenti Moskova'nın doğusundaki Balaşiha'da kaydedilen görüntülerde, iç çamaşırlarına kadar soyunan bir kadının göle atladığı ve sonrasından buz tutmuş göle çakıldığı görülmekte. Başarısız atlayışı sonrasında, topallayarak arkadaşının yanına gelen kadının bacağını kırdığı açıklandı.

Genç,Moskova,Rusya Federasyonu
20 Kasım 2018 Salı 23:05



YORUMLAR (25)
ZZ EBANİ: Burda ablaya laf edenler,, kırık ve sargılı bacağını pür dikkat inceleyen ilk kişilerdir. Ayrıca Rus görmek için Antalya'ya giden de ilk kişilerdir. Ruhunuzu bilirim....
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KARIMDAN NEFRET EDİYORUM: Eşimle 4 yıldır evliyim vallahi bıktım iki tane küçük kızım var . Şöyle bir tane rus bulsam , ne karımı ne çocuklarımı bir dakika düşünmem kaçar giderim
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