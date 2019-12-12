Haberler » Dünya » Buz tutmuş nehre düşen genci Apple'ın 'Siri' özelliği kurtardı - Haberler

Buz tutmuş nehre düşen genci Apple'ın "Siri" özelliği kurtardı

ABD'nin Iowa eyaletinde yer yer buz tutmuş nehre düşen bir gencin yardım çığlıklarını kimse duymayınca, genç "Siri 911'i ara" diye bağırdı ve canını zor kurtardı.

12.12.2019 10:59 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:32

ABD'nin eyaletinin Charles City kentinde araç kullanan 18 yaşındaki Gael Salcedo, birden aracın kontrolünü kaybetti. Buzlanmaların olduğu yolda kayan araç nehre düştü. Kendine gelince etrafına bakan genç adam her şeyin puslu olduğunu görünce Winnebago Nehri'ne düştüğünü anladı.

ÇARESİZ KALDI

Salcedo, "Nerede olduğumu, nereye gittiğimi bilmiyordum. Ne yapmam gerektiğini de. Düşünebildiğim tek şey ölmek üzere olduğumdu" dedi.

Genç adam,önce aracın camlarını aşağı indirdi. Sesini duyan yoktu. Buz ve su etrafını sarmıştı. Dondurucu bir soğuk vardı. Telefonunu bulamayan gencin aklına bir fikir geldi. O da Siri'yi kullanmaktı. Birden "Siri 911'i ara" diye bağırdı ve bu çağrısı sonucunda olay yerine itfaiye ekipleri gelerek genci kurtardı.

OLAY ANINI ANLATTI

Salcadeo, o an yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ellerim donuyordu. Bacaklarımı hissedemiyordum. Daha fazla mücadele etmeliydim ama su çok güçlüydü. Sonra Siri bana yardım etti. Tüm gücümü sudan çıkmak için kullandım."

Gael Salcedo ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü ve birkaç saat sonra da taburcu edildi. Öte yandan yetkililer gencin aracını kurtarmak için olay yerinde çalışma başlattı.

Buz tutmuş nehre düşen genci Apple'ın

Amerika Birleşik Devletleri, Iowa, Teknoloji, Dünya, Güncel


Dünya

Son Dakika Haberleri

12:58 Rus donanmasına bağlı uçak gemisinde yangın 1 yaralı - Haberler
12:57 Lüks rezidanstaki bir dairede bavulun içerisinde kadın cesedi bulundu - Haberler
12:51 Tinerle temizlik yapmaya kalkan işçi canından oluyordu - Haberler
12:50 Yürekleri ısıtan proje - Haberler
12:44 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizin 81 vilayetinde aylık 894 liradan başlayan... - Haberler
12:15 Çorum'da 103 öğrencinin kombi bacasından sızan gazdan dolayı zehirlendiği öğrenildi - Haberler
12:14 Ömer Öcalan, Meclis kürsüsünden böyle seslendi: İstanbul ve Ankara'ya kayyum atayamayacaklar - Haberler
12:06 Polis, firari hükümlüyü sosyal medyada kadın hesabı açarak yakaladı - Haberler
11:32 Adnan Oktar'ın destekçilerinin yeni oyunu deşifre oldu! Her gün biri TT oluyor - Haberler
11:22 Son dakika: Bir Emine Bulut vakası daha! 45 yaşındaki temizlik görevlisi kadın boğazı kesilerek öldürüldü - Haberler
12.12.2019 13:01:20