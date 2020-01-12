Haberler » Güncel » Buz üstünde meşalelerin arasından geçerek evlenme teklifinde bulundu - Haber

Buz üstünde meşalelerin arasından geçerek evlenme teklifinde bulundu

Tokat'tan gezi amacıyla Kars'a gelen Nuh Mustafa Yüce, kız arkadaşı Cemile Hatun Zanlıer'e yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü üzerinde evlenme teklifinde bulundu.

12.01.2020 13:34 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:30Buz üstünde meşalelerin arasından geçerek evlenme teklifinde bulundu
Tokat'tan gezi amacıyla 'a gelen Nuh Mustafa Yüce, kız arkadaşı Cemile Hatun Zanlıer'e yüzeyi buz tutan Gölü üzerinde evlenme teklifinde bulundu.
Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve soğuk hava nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, her yıl bu dönemlerde yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
Ziyaretçilerin deniz seviyesinden 1959 metre yüksekte, yüzeyi yaklaşık 40 santimetre buzla kaplanan gölde atlı kızaklarla kaydığı Çıldır Gölü, insanların mutlu anlarını ölümsüzleştirmek istediği yerlerden biri haline geldi.
Tokattan gezi amacıyla Kars'a gelen Nuh Mustafa Yüce ile kız arkadaşı Cemile Hatun Zanlıer de buz tutan gölde atlı kızak turu yaptı.
Atlı kızakla arkadaşları ve vatandaşların yaktığı meşaleler arasından geçen Yüce, kız arkadaşı Zanlıer'e evlenme teklifinde bulundu. Zanlıer de teklifi "evet" diyerek kabul etti. Vatandaşlar da alkışlarla konfeti patlatarak çifte destek verdi.
Yüce, yaptığı açıklamada, Kars'ı çok beğendiklerini ifade ederek, "Kars'a gelmeden önce yüzüğü almıştım. Organizasyonu yaparak buz üzerinde evlenme teklifinde bulundum. Güzel oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Mustafa Yüce, Çıldır, Kars, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:43  Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haber
14:43  CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DOLMABAHÇE ÇALIŞMA OFİSİ'NE GEÇTİ - Haber
14:42  Kulağı ve yüzü kesilen köpek sağlığına kavuştu - Haber
14:41  Gümüşhane bakanı varank, teknoloji odaklı sanayi hamlesi de konuştu-1 - Haber
14:40  PKK'nın yangın yalanı ortaya çıktı - Haber
12:49  Camide tekme tokat kavga eden imam ile müezzin hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
12:34  İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı - Haber
10:43  Terör örgütüne "drone" gönderen şüpheli yakalandı - Haber
10:15  Sattığı araçlara 13 yıl sonra ceza gelince şaşkına döndü - Haber
10:12  Bilirkişi ücretini yatırmayan cerrah, kıdem ve ihbar tazminatından oldu - Haber
12.01.2020 14:51:22