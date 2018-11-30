Buz Üstünde Soyunan Yelizaveta Tuktamışeva: Kariyerim Boyunca Neymar'dan Daha Az Düştüm

Britney Spears'ın 'Toxic' şarkısı eşliğinde yaptığı striptiz dans ile hafızalara yer eden ve mesleği gereği buz üstünde dönüşler ve düşüşlerin 'piri olan' 20 yaşındaki Tuktamışeva, gözünü yeşil sahalara çevirdi. Tuktamışeva, PSG-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçında Neymar'ın maçtaki halleriyle ilgili esprili bir paylaşım yaptı.

Başarılı sporcu Twitter'da, "PSG-Liverpool maçını izledim. Kariyerim boyunca Neymar'ın 90 dakikada düştüğünden daha az düştüm" ifadelerini kullandı. Kullanıcıları güldüren paylaşım çok sayıda beğeni ve retweet aldı. Kullanıcılar Tuktamışeva'nın 'haklı' olduğunu belirtti.

İşte o paylaşım:

(Sputnik)