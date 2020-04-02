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Buzağı destekleme işlemlerinde başvuru şartı kalktı

Korona virüs tedbirleri nedeniyle bir kereye mahsus buzağı destekleme işlemlerinde başvuru şartının kaldırıldığı duyuruldu.

02.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:59
Buzağı destekleme işlemlerinde başvuru şartı kalktı
Korona virüs tedbirleri nedeniyle bir kereye mahsus buzağı destekleme işlemlerinde başvuru şartının kaldırıldığı duyuruldu.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünce Pandemi olarak kabul edilen Covid-19 bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye 'de de yaygınlaşması nedeniyle salgınla mücadele kapsamında evde kal çağrısı doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın karar aldığı belirtilip, " 2019 yılı Buzağı Desteklemelerinde 31Aralık 2019 tarihine kadar olan başvuru döneminde destekleme başvurusu bulunmayan yetiştiricilerin 1 Nisan 2020-15 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak başvuruları bir defaya mahsus olmak üzere yazılı talep alınmadan işlem yapılacaktır" denildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Malatya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Buzağı destekleme işlemlerinde başvuru şartı kalktı - Haberler

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