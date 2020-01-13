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Buzağı hırsızları bekçilere yakalandı

Edirne'de hırsızlar, ayaklarını bağladıkları buzağıyı çalarken bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.

13.01.2020 21:10 | Son Güncelleme: 13.01.2020 21:15Buzağı hırsızları bekçilere yakalandı
'de hırsızlar, ayaklarını bağladıkları buzağıyı çalarken bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Eski Kapıkule Caddesi'nde büyükbaş hayvanların sürü halinde gezdiğini gören bekçiler şüphelenip çevrede araştırma yaptı. Çalılıkların arasında N.D, U.G ve E.B.'nin bir buzağıyı ayaklarını bağlayıp çalmaya hazırlandıklarını gören bekçiler, şüphelileri etkisiz hale getirdi. Ardından bölgedeki bir evde ikamet eden İ.A isimli vatandaşla görüşen bekçiler, hayvanlarının eksik olup olmadığını sordu. İkametinin bitişiğinde bulunan ahıra giden İ.A., ahırın kapısının kırık olduğunu görünce şok oldu. Bekçiler tarafından gösterilen buzağının kendisine ait olduğunu söyleyen İ.A., çalınan buzağısına kavuşmanın sevincini yaşadı. Bekçiler tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - EDİRNE

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Edirne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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