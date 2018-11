Buzağı Ölümlerini Önlemek İçin "Probiyotik Mama" Ürettiler

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:06



MUHARREM CİN - Tarım Kredi Yem AŞ Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay, Türkiye'de buzağı ölümlerinin hayvancılık sektörünü ve et fiyatlarını doğrudan etkileyen en önemli sorunlardan biri olduğunu, bunu önlemek amacıyla Ar-Ge merkezlerinde probiyotik katkılı mama ürettiklerini ve seri üretim için yatırım aşamasına geldiklerini söyledi.Kinay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak yurt dışından ithal edilen ürünlerin Türkiye'de üretilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.Yem kalitesini ve yem çeşitliliğini artırmak için ilk kez Ar-Ge merkezi oluşturduklarını belirten Kinay, şöyle konuştu:"Ankara Üniversitesindeki teknokentten yer kiralayarak bir Ar-Ge merkezi oluşturduk. Şu anda orada danışman olarak görev yapan iki profesör ve bir doçent arkadaşımız probiyotik ve diğer verimli hayvan beslenmesine yönelik çalışmaları yürütüyorlar. Bizim yem konusundaki kaliteyi artırmak, bu yemin çeşitliliğini gerçekten hayvan sağlığını da gözeterek doğru bir rasyonla (Bir hayvanın 24 saatlik bir periyot için besin maddeleri ve enerji gereksinimini sağlayan toplam yem miktarı) temin etmek ve genel makro ekonomik açıdan bizim ihtiyaç duyduğumuz ithalatı önleyecek çalışmalara katkı sağlayacak bir girişim gerçekleştirmiş olduk."Kinay, teknokentteki yaklaşık 500 metrekarelik Ar-Ge merkezinin, sadece Tarım Kredi Yem AŞ'ye değil, tüm yem sektörüne hizmet vereceğini aktardı."Ar-Ge merkezimiz tüm bilim insanlarına açık"Ar-Ge merkezinde patentli ürünler geliştirmek istediklerini dile getiren Kinay, şöyle devam etti:"Bu alanda Türkiye'deki tüm akademisyenlerle çalışmak arzusundayız. Bize yem konusunda katkı sağlayacak ne kadar bilim insanımız var ise bunlarla temas etmeye hazırız. Ar-Ge çalışmalarımız üniversitelerimizdeki tamamen Türk bilim insanlarının vereceği katkılarla gerçekleşiyor. Biz Ar-Ge deyince sadece Türkiye'de değil, uluslararası bilim adamlarıyla da temas etmeyi prensip olarak şiar edindik. Farklı ülkelerden de bu anlamda destek almaya hazırız. Yeter ki Türkiye'de katma değer üretebilelim. Türk çiftçisine daha iyi hizmet verebilelim. Önemli olan Japonya'daki, Amerika'daki aklı da buraya getirebilmek ancak öncelikle ülkemizdeki bilim insanlarını harekete geçirmek gerekiyor."Kinay, akademik ilişkinin tarım kredi camiasında gittikçe yaygınlaşacağını, bu durumun Türkiye'deki tarım politikalarını etkileyeceğini, ürünlere ve verimlilik artışlarına dönüşeceğini aktardı."Et fiyatlarını doğrudan etkileyen en önemli sorunlardan biri"Genel Müdür Kinay, "Tarım Kredi Yem AŞ olarak yerli buzağı maması üretimi için Türkiye'de ilk kez stratejik bir yatırımı gerçekleştireceğiz." dedi.Buzağı ölümlerinin önüne geçilebilecek buzağı maması geliştirildiğini anlatan Kinay, şunları kaydetti:"Buzağı maması yurt dışından ithal edilen bir ürün. Biz buzağı mamasını probiyotik katkılarla çok rastlanan buzağı ölümlerinin önüne geçebileceğimiz gıda haline dönüştürdük. Türkiye'de buzağı ölümleri hayvancılık sektörünü, et fiyatlarını doğrudan etkileyen en önemli sorunlardan birisidir. Buzağı ölümlerini engelleyecek buzağı mamasıyla ülkemizde her yıl kaybettiğimiz yaklaşık 500 bin buzağıyı ya da en azından bunun 250-300 binini sağlıklı bir şekilde büyütme imkanına kavuşturacağız. Böylece et üretimi konusundaki temel sorunlarından birini çözmüş olacağız."Yatırım tutarı 100 milyon dolarKinay, buzağı mamasının üretimiyle ilgili öngörülen yatırım tutarının 100 milyon dolar olduğunu, süper teşvikler olarak bilinen proje bazlı teşviklere kurum olarak başvuracaklarını bildirdi.Üretim için tüm fizibilite, proje ve yerlerin hazır olduğunu anlatan Kinay, "Ar-Ge çalışmalarımızı tamamladık. Allah'ın izniyle önümüzdeki ay itibarıyla bakanlığa süper teşviklerle ilgili başvuruları yapacağız. Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık ve ilgili çalışmalarımızı bakanlığa ilettik. Gerekli izinler alındıktan sonra üretim aşamasına geçeceğiz. Bu sayede hem buzağı mamasını ithal etmek zorunda kalmayacağız. Hem de geliştirdiğimiz ürün nedeniyle buzağı ölümlerinin önüne geçilecek." değerlendirmesinde bulundu."2019'da balık yemi üreteceğiz"Tarım Kredi Yem AŞ olarak 2019'da balık yemi üreteceklerine de değinen Kinay, "Bu bağlamda Ege Üniversitesi ile yakın zamanda bir iş birliğine girmeyi planlıyoruz. Orada da balık yemi konusunda bir çalışma gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz Ege kıyılarımızda önemli balık üretim merkezleri bulunuyor. Bu doğrultuda Ege Üniversitesini kendimize bir paydaş olarak belirledik." dedi.