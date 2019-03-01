Buzağılar İçin Seferber Oldular

Kaynak: İHA

Erzurum Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, ishal şikayeti ile hayvan hastanesine getirilen buzağılar için seferber oldu.İshal şikayeti ile çok sayıda 0-3 aylık buzağının getirildiği hayvan hastanesinde tedavi için öğretim üyeleri ve öğrenciler adeta zamanla yarışıyor. Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde ücretsiz olarak uzmanlar tarafından buzağılara gerekli tedaviler uygulanarak hayvan sahipleri bilgilendiriliyor. Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne büyük fayda sağlayan hayvan hastanesi, hasta hayvanların bilimsel yöntemlerle tedavi edilip sağlıklarına kavuşturulmasına olanak sağlıyor.Yeni doğan buzağılarının ishalden öldüğünü belirten hayvan yetiştiricisi, "İshal olduklarında bazıları iyi oluyor, bazıları ölüyor. Biz de buraya getirdik ücretsiz tedavi ediliyor. Bir hayvanımız ishalden öldü. Bu hayvanımızı kurtarmak için buraya getirdik. Burada çok ilgileniyorlar. Bütün masrafları karşılanıyor" dedi."Anında müdahale edilmediği zaman sonuç ölüm olabiliyor"Yeni doğan buzağılarda görülen ishalin yaygın olarak karşılaşılan problem olduğunu ifade eden Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mustafa Sinan Aktaş, "Yeni doğan buzağılarda şekillenen ishal, hem bölgemizde, hem Türkiye'de, hem de dünya genelinde çiftlik hayvanlarında karşılaştığımız bir problem. Anında müdahale edilmediği zaman, gerekli koruyucu tedbirler alınmadığı zaman ölümle neticelenebiliyor. Bu anlamda bir ekonomi kaybı söz konusu olabiliyor. Buzağılar yeni doğduklarında ishale yakalanıyorlar. Tedavi uygulanmadığı zaman, koruyucu tedbirlere dikkat edilmediği zaman olay ölüme kadar gidebiliyor. Bu hastalıkta birçok etkenin yanı sıra vatandaşlarımızın dikkat etmediği durumlar var. Göbek kordonunun bakımı önemlidir. Bu bakım yapılmazsa hastalık ortaya çıkıyor. Korunma tedbiri olarak bir diğer şey de aşıdır. Aşı ile buzağılarımızı hastalıklara karşı koruyabiliyoruz. Aşılı buzağılar ishale yakalansa bile ölümcül olmuyor. Bunun için de anne gebeyken anneye bir tane aşı yapılması lazım, buzağı doğduktan sonra da bir aşı yapılması lazım. Bu iki aşı ile ölümcül ishalin önüne geçmiş oluruz" diye konuştu."Yeni doğan buzağılar hayvan hastanesinde ücretsiz tedavi ediliyor"Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Cengiz ise, "2018 yılında DAP İdaresi ile bir sözleşme imzaladık. Onların desteği ile buzağı hastalıklarının önlenmesi için proje hazırladık. Bu proje kapsamında 0-3 aylık hasta buzağıların bakım, tedavi, test ücretleri, görüntülenmeyle ilgili masrafları, ameliyat masraflarının hepsini proje kapsamından karşılamayı amaçladık. Biz hizmetini veriyoruz, DAP'ta finansmanını sağlıyor. Bu kapsamda Erzurum'da mevsimsel doğumlar olduğu için bu dönem de yoğunlaştığını görüyoruz. Ocak ayında 200 üzerinde başvuru yapıldı. Bu ay da 300'ün üzerinde başvuru bekliyoruz. Vatandaşımızda, yetiştiricimizde bu proje kapsamında bir farkındalık olduğunu düşünüyorum. Çünkü, ağır şartlarındaki hijyen problemi daha çok buzağı ishallerine sebep oluyor. Daha çok buzağı ishalleri ile ilgili başvuru yapılıyor. Önceki yıllarda ücretle ilgili kaygılar vardı, sonra Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde hayvan hastanesi kurulması ve buranın idare edilmesi de toplum tarafından bir farkındalık oluşmasıyla beraber buraya ciddi sayıda başvuru olmaya başladı. Bu bizim için iki açıdan önemli. Bir, öğrenci eğitimimizle ilgili gerekli vakayı bu şekilde sağlayabiliyoruz. İki, bölgede hayvan sağlığı konusunda bir farkındalık oluşturuyoruz. Bu yıl için bin buzağıya ulaşma hedefimiz var. Bu hizmeti verecek bir projemiz var. Önümüzdeki yıllarda da devam etmesi için gerekli girişimlerde bulunduk" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM