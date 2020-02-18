Buzağılara pilates topu ve balonla stres attırıyor

KIRŞEHİR'in Çiçekdağı ilçesi Pöhrenk köyünde besici Deniz Baran (46) yeni doğan 8 buzağısını pilates topu ve balonlarla stresten uzak tutuyor.

10 yıldır hayvancılıkla uğraşan 4 çocuk babası Deniz Baran'ın simental cinsi inekleri, 2 hafta önce 8 buzağı doğurdu. Yeni doğan buzağıları süt ve yem ile besleyen ancak hayvanların çok hareketsiz olduğunu fark eden Baran, alternatif çözüm arayışlarına girdi. Baran, stresten kaynaklı keyifsiz ve hareketsiz olduğunu düşündüğü hayvanlar için ahırda pilates topu ve balonlardan oyun alanı oluşturdu.

Baran, hayvanları stresten korumak için böyle bir yol denediğini söyleyerek, "Çok halsiz ve keyifsizdiler. Toprak ve duvarları yalıyorlardı. Veteriner hekim hayvanlarımızın hasta olmadığını söyledi. 10 gün önce benim de aklıma böyle bir fikir geldi. Ahıra pilates ve balonlarla oyun alanı kurdum. Burada pilates top ve balonlarla oyun oynuyorlar. Onlar da çocuklar gibi. Onların da mutluluğa ihtiyacı var. Hayvanlarımızı stresten koruyoruz" dedi.

Oyun alanı kurduktan sonra hayvanlarda değişim gözlemlediğini belirten Baran, "Bu çalışmamız gayet başarılı oldu. Diğer arkadaşlara tavsiye ederim. Çamurları, duvarları emiyorlardı. Artık onları yapmayı bıraktılar. Hayvanlarımız alıştılar. Stresten kurtuldular, keyifliler" diye konuştu.

Veteriner Hekim Besim Tanrıbuyurdu ise hayvanların da stres yaşadığını ifade ederek, "Kesinlikle çok doğru bir şey. Onlar da çocuk gibidir. Stres atmaları gerekir. Stresli ortamlarda verim kaybı olur. Tabii her zaman koruyucu hekimlik daha önemlidir. En ucuz tedavi yöntemidir" dedi.