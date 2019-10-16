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Buzağıyı kurtarmak için foseptik çukuruna giren 3 kişi öldü

Kilis'te foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak için giren 3 kişi metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

16.10.2019 09:00Buzağıyı kurtarmak için foseptik çukuruna giren 3 kişi öldü
Kilis'te foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak için giren 3 kişi metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Bulamaçlı köyü Çilolar mezrasında foseptik çukuruna bir buzağı düştü. Bunu gören Dede Yıldırım (51), oğlu Yunus Yıldırım (22) ile Mehmet Devran (41) foseptik çukuruna düşen buzağıyı çıkarmak istedi. Bu esnada metan gazından Dede Yıldırım, Yunus Yıldırım ile Mehmet Devran zehirlendi. Olay yerine İtfaiye AFAD ile sağlık ekipleri gönderildi. Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni foseptik çukurundan çıkarılırken, olayla ilgili jandarma soruşturma başlatıldı.
(Mehmet Ali Dağ/İHA)

Yunus Yıldırım, Dede Yıldırım, Kilis, Güncel

Kaynak: İHA

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