Buzağıyı Otomobille Eve Götürdü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir otomobilin arka koltuklarında buzağın taşındığını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Siverek - Çermik karayolundan ilçe merkezine doğru seyir halindeki otomobilin arka koltuklarında buzağıyı gören sürücüler, bu durumu cep telefonuyla kaydetti.
Otomobil sürücüsü şaşkın bakışlara aldırış etmeden yoluna bir süre devam ettikten sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.
Sürücünün buzağı, bölgeye yakın olan hayvan pazarından satın aldığı öğrenildi.
29 Kasım 2018 Perşembe 16:06