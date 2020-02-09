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Buzda kayan ambulans itfaiye aracına çarptı

Samsun'un Atakum ilçesinde, buzda kayan ambulans, itfaiye aracına çarptı.

09.02.2020 01:02 | Son Güncelleme: 09.02.2020 01:03
'un ilçesinde, buzda kayan ambulans, itfaiye aracına çarptı.
Alınan bilgiye göre, takla atan bir otomobile müdahale etmek için yolan çıkan itfaiye ekibi, Nişantaşı Caddesi'nde kar yağışının ardından oluşan buzdan dolayı rampayı çıkamadı. Kaymaya başlayan itfaiye aracı bir süre sonra yolun sağında durabildi.
Bu sırada itfaiye aracının yanında ilerleyen 112 Acil Servis ambulansı da kaymaya başladı. Geri manevra yapan ambulans, itfaiye aracına çarparak durabildi.
Ambulansın itfaiye aracına çarpma anı cep telefonuyla kaydedildi.
Buzda kayan ambulans itfaiye aracına çarptı

İtfaiye, Atakum, Samsun, Güncel

Kaynak: AA


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