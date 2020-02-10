Haberler » 3. Sayfa » Buzda kayan otomobil şarampole yuvarlandı - Haberler

Buzda kayan otomobil şarampole yuvarlandı

Adıyaman-Çelikhan Karayolunda buzlanmadan dolayı kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

10.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:10Buzda kayan otomobil şarampole yuvarlandı
Adıyaman- Karayolunda buzlanmadan dolayı kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Çelikhan mevkiinde aşırı soğuklardan dolayı yolda meydana gelen buzlanmadan dolayı Erdal Yıldız idaresindeki 06 TZG 36 plakalı otomobil, kayarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Yaşanan maddi hasarlı kaza sonrasında otomobil bulunduğu yerden çekiciyle çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Erdal Yıldız, Çelikhan, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:13  Müslüm filmi konusu nedir? Müslüm oyuncuları ve Müslüm özeti!
11:50  Melisa Şalgam kimdir? Melisa Şalgam kaç yaşında, nereli?
11:30  Laura Dern kimdir? Laura Dern oynadığı filmler ve biyografisi!
11:06  Dodan Özer kimdir? O Ses Türkiye Dodan Özer kaç yaşında, nereli?
10:31  Haftalık burç yorumları 10 - 16 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
10.02.2020 13:45:11