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Buzdan kayan kamyonet takla attı: 1 yaralı

Samsun'da buzdan kayan kamyonetin takla atıp şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

10.02.2020 14:41 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:41Buzdan kayan kamyonet takla attı: 1 yaralı
'da buzdan kayan kamyonetin takla atıp şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Irmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhan A. idaresindeki 55 BEA 44 plakalı kamyonet buzlu yolda kayarak şarampole yuvarlanıp ters döndü. Kazada yaralanan sürücü İlhan A. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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