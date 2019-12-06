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Buzdan yapılan dev "hükümdar tahtı" ilgi çekiyor

Kış mevsiminin uzun sürdüğü ve sert geçtiği Erzurum'da, akademisyen ile öğrencilerin Selçuklu ve Osmanlı hükümdarlarının tahtından esinlenerek yaptığı dev buzdan taht, ilgi görüyor.

06.12.2019 20:47 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:48
Kış mevsiminin uzun sürdüğü ve sert geçtiği 'da, akademisyen ile öğrencilerin ve Osmanlı hükümdarlarının tahtından esinlenerek yaptığı dev buzdan taht, ilgi görüyor.
Kentte bir süredir etkili olan soğuk havayı fırsat bilen Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Heykel Bölümü akademisyen ve öğrencilerinin tasarladığı buzdan taht, bir haftalık çalışmayla tamamlandı.
Üniversitenin Merkez Yemekhanesi'nin önünde sergilenen ve 2 metre yüksekliğiyle dikkati çeken buz çalışmasında, çift başlı kartal sembolü ve geleneksel Türk motifleri de işlendi.
Öğrenciler ve vatandaşlar, buzdan yapılan ihtişamlı tahta büyük ilgi göstererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.
GSF Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmanın üniversite kampüsünde, kış memleketinin farkındalığının oluşturulması amacıyla yapıldığını söyledi.
Sanatsal çalışmaları kışın da yürüttüklerini ifade eden Bulat, "Kış mevsimine yönelik sanatsal aktivite yapılması amaçlandı. Kökenimizin ve üniversitemizin sembolü olan çift başlı kartal sembolü buza aktarıldı. Üniversite öğrencilerimiz buzdan tahtla fotoğraf çektiriyor. Selçuklu ve Osmanlı hükümdarlarının kullandığı tahtın benzeri biraz modernize edilerek geleceğe taşındı." dedi.
Üniversite öğrencilerinden Rabiya Karataş da Erzurum'da bu tür sanatsal faaliyetlerin yapılması gerektiğini belirterek, "Buzdan tahta yapılan çift başlı kartal motifi ve tahtın alt kısımdaki motifler çok güzel görünüyor. Yapanların emeğine sağlık. Öğrenciler tarafından ilgi görüyor. Özellikle şehir dışından gelen ve burada okuyan öğrenciler tarafından çok büyük ilgi görüyor." diye konuştu.
Buzdan yapılan dev

Selçuklu, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA


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