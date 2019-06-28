28.06.2019 23:18
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Buzdolabı alev aldı, 1 kişi dumandan etkilendi

Buzdolabı alev aldı, 1 kişi dumandan etkilendi Çıkan yangında evin mutfak kısmı kullanılamaz hale geldiKOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir evde buzdolabının tutuşması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastanelik oldu.

Buzdolabı alev aldı, 1 kişi dumandan etkilendi
Çıkan yangında evin mutfak kısmı kullanılamaz hale geldi
KOCAELİ - Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde bir evde buzdolabının tutuşması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastanelik oldu.
Olay, saat 20.30 sıralarında Körfez Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alp Kürşat, eşi ve kızının kaldığı 5 katlı binanın 4. katındaki evde buzdolabının bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını kendi çabaları ile söndüremeyen Kürşat ailesi, 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın söndürüldü. Yangında evin mutfak kısmı kullanılamaz hale gelirken dumandan etkilenen 1 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.Buzdolabı alev aldı, 1 kişi dumandan etkilendi
Kaynak: İHA
Kocaeli , Körfez , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
23:51 Diyarbakır'da anız yangını gecenin karanlığını aydınlattı
23:40 İlçe Milli Eğitim Müdürüne taşlı sopalı saldırı
23:38 Mezuniyetten dönen otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı
23:37 Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
23:32 İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 19 tutuklama
23:28 Diyarbakır'da kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı
23:20 Siverek'te kamyonete arkadan çarpan otomobil böyle alev aldı