Buzdolabı alev alev yandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çocuk parkı yakınında alev alev yanan buzdolabı paniğe neden oldu.
12.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:55
Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde çocuk parkı yakınında alev alev yanan buzdolabı paniğe neden oldu.
Hacıevhat Mahallesi Erenler Caddesi girişinde boş bir alanda ateşe verilen buzdolabı alev alev yandı. Yakın bir yerde çocuk parkının bulunması nedeniyle panik yaşandı. Duyarlı vatandaşların müdahalesiyle yangın kovayla su dökülerek söndürüldü. - TEKİRDAĞ
Hacıevhat Mahallesi Erenler Caddesi girişinde boş bir alanda ateşe verilen buzdolabı alev alev yandı. Yakın bir yerde çocuk parkının bulunması nedeniyle panik yaşandı. Duyarlı vatandaşların müdahalesiyle yangın kovayla su dökülerek söndürüldü. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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