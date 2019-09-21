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Buzdolabı evi yakıyordu

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir evde buzdolabı elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın büyümeden söndürüldü.

21.09.2019 11:30Buzdolabı evi yakıyordu
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir evde buzdolabı elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda Bodrum Karabağ Mahallesi Yakaarası Caddesi 2098 sokakta ev yangını olduğu bilgisi verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan ev yangını söndürüldü. Yangının buzdolabındaki elektrik kaçağından çıktığı öğrenildi. - MUĞLA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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