Haberler» 3. Sayfa» Haber

Buzdolabından çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 katlı binanın çatı katında buzdolabından çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü.

31.07.2019 23:33 Buzdolabından çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 katlı binanın çatı katında buzdolabından çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 21.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Tercümanoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2 katlı binanın 2'nci katında bulunan dairenin buzdolabından kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi sonrası binadakiler dumandan etkilenmemek için kendini sokağa attı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. ekipler bölgede çalışma yaptı. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Kadıköy, İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
05:55   Kamyonet müstakil evin bahçesine girdi
04:39   Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 yaralı
04:38   Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 yaralı
04:34   Minik Yunus Emre'nin kahreden ölümü... 9 yaşındaki Yunus Emre'nin cansız bedeni ilaçlama tankerinde...
04:19   Başkent'te otomobil park halindeki kamyona arkadan çarptı: 1'i asker 3 yaralı
04:17   Başkent'te otomobil park halindeki kamyona arkadan çarptı: 1'i asker 3 yaralı
04:13   Kocaeli'de meydana gelen kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belirlendi