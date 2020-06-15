Buzdolabından çıkan yangın, hasara yol açtı

Buzdolabından çıkan yangın, hasara yol açtıADANA'da, 9 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede buzdolabının şase yapması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yarım saatlik müdahaleyle söndürüldü.

15.06.2020 20:48 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:22
Buzdolabından çıkan yangın, hasara yol açtı
ADANA'da, 9 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede buzdolabının şase yapması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yarım saatlik müdahaleyle söndürüldü. Yangın evde hasara yol açtı.
Yangın, 19.30 sıralarında, merkez Çukurova ilçesi bağlı Beyazevler Mahallesi 80045 Sokak'taki 9 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, içinde kimsenin bulunmadığı belirlenen evi yaklaşık yarım saat süren müdahale ile söndürdü. Yangın sonrası evde inceleme yapan itfaiye erleri, buzdolabının şase yapması sonucu yangının çıktığını tespit etti. Yangın, evde hasara yol açtı. Buzdolabından çıkan yangın, hasara yol açtı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Güncel, Haber

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