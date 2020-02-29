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Buzdolabından çıkan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi

KÜTAHYA'DA, Afgan uyruklu ailenin yaşadığı evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

29.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:36Buzdolabından çıkan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi

KÜTAHYA'DA, Afgan uyruklu ailenin yaşadığı evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Gaybiefendi Mahallesi Ahmet Akalın Sokak'ta, 3 çocuklu Afgan ailenin kaldığı evdeki buzdolabında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalle sakinleri polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangın sırasında evde yalnız olan ve dumandan etkilenen 2, 4 ve 7 yaşlarındaki 3 kardeşi sağlık ekiplerine teslim etti. 3 çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



Kütahya, Güncel

Kaynak: DHA

29.02.2020 14:05:52