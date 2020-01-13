Haberler » Güncel » Buzdolabından yaptığı sıvatla hayvanlarına su içiriyor - Haber

Buzdolabından yaptığı sıvatla hayvanlarına su içiriyor

Van'ın Erciş ilçesinin Ulupamir Mahallesi'nde büyükbaş hayvan besleyen Elbab Şah isimli vatandaş, buzdolabından yaptığı sıvatla hayvanlarına su içiriyor.

13.01.2020 09:38 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:43Buzdolabından yaptığı sıvatla hayvanlarına su içiriyor
'ın ilçesinin Ulupamir Mahallesi'nde büyükbaş hayvan besleyen Elbab Şah isimli vatandaş, buzdolabından yaptığı sıvatla hayvanlarına su içiriyor.

İlçeye 26 kilometre uzaklıkta bulunan ve Türk vatandaşı Kırgız Türklerinin yaşadığı mahallede, kış mevsiminin çetin geçmesi nedeniyle hayvanlar için içme suyunun donmaması için ilginç bir yöntem geliştirildi. 60 yaşındaki Elbab Şah isimli vatandaş, soğuk hava nedeniyle hayvanların içme suyu ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini söyledi. Mahalleye 500 metre uzaklıktan geçen derenin de soğuk hava nedeniyle buz tutması karşısında fikir üretmeye başlayan Elbab Şah, evinde atıl bir şekilde bulunan bozuk buzdolabını bahçesine bıraktı. Buzdolabını yatay bir şekilde yere koyan ve içerisine yaklaşık 200 litre su dolduran Şah, buzdolabının kapağını da kapatarak suyun hem temiz kalmasını, hem de donmasını önledi.

Mahallede hayvan besiciliği yapan birçok vatandaşın da uygun bir fiyata şehir merkezinden satın aldığı eski buzdolabını bu şekilde evlerine getirerek hayvanlarına su verdiklerini de belirten Şah, ahırdan çıkardığı hayvanlarını sırasıyla buzdolabının önüne getirerek günde üç kez su içmelerini sağladığını söyledi.

2 bin nüfuslu mahallede çocuklar ise evlerinin önünde farklı oyunlar geliştirerek arkadaşlarıyla birlikte eğlenmenin tadını çıkartıyor. - VAN

Erciş, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:31  Spor kayserispor teknik direktörü prosinecki'ye meşale ve pastalı karşılama - Haber
10:30  Kanal İstanbul'un son tanıtım filmi - Haber
10:30  Filipinler'de 16 binden fazla kişi tahliye edildi - Haber
10:26  Kar özlemi kayak merkezini tatilcilerle doldurdu - Haber
10:25  'Son duanı et' deyip evlenme teklifi yaptı - Haber
09:31  Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi - Haber
09:23  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel gözaltına alındı - Haber
09:14  Türkiye'de en çok güvenilen dünya lideri Putin oldu - Haber
09:06  Marmara'daki 4,7'lik depremi bilen isimden korkutan uyarı! - Haber
00:35  Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı - Haber
13.01.2020 10:37:17