Haberler» 3. Sayfa» Haber

Buzdolabının arkasında oynarken akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evde buzdolabının arkasında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

21.08.2019 14:17 Buzdolabının arkasında oynarken akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evde buzdolabının arkasında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Altıntepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre evde buzdolabının arkasında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki İbrahim Halil Karatay ağır yaralandı. Durumu fark eden aile fertleri çocuğu Akçakale Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti. Otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan çocuğun cenazesi, yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Akçakale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:41   Kdz. Ereğli'de silahlı kavga: 1 yaralı
14:40   Yasa dışı yollarla ülkeye giren 76 yabancı uyruklu yakalandı
14:29   Fikirtepe'de su basan metrobüs alt geçidi havadan görüntülendi
14:21   Myanmar'da 1 haftada 2 binden fazla kişi evlerini terk etti
14:19   İstanbul boğazını saran kara bulutlar fotoğraf karelerine yansıdı
14:19   Ataşehir'de su baskını olan evde can pazarı
14:17   Buzdolabının arkasında oynarken akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti