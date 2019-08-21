Haberler» 3. Sayfa» Haber

Buzdolabının arkasında oynarken akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Buzdolabının arkasında oynarken akımına kapılan çocuk hayatını kaybettiŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evde buzdolabı arkasında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

21.08.2019 15:45
Buzdolabının arkasında oynarken akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
Buzdolabının arkasında oynarken akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evde buzdolabı arkasında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Altıntepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre evde buzdolabı arkasında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki İbrahim Halil Karatay ağır yaralandı. Durumu fark eden aile fertleri çocuğu Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Karatay hayatını kaybetti. Otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Buzdolabının arkasında oynarken akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa, Akçakale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:16   Yozgat'ta hasta bebeği taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
16:12   Çin'de nehirde mahsur kalanlar drone yardımıyla kurtarıldı
16:12   Mısır'da zihinsel engelli gence darp
16:12   Ordu'da beton yol yapımında çalışan mikser yan yattı
16:10   Şanlıurfa'da 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında
16:08   53 saatlik yangından geriye bu görüntüler kaldı
16:03   Tüfekle kol saati gasbı iddiası