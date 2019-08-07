Haberler» 3. Sayfa» Haber

Buzdolabının arkasından uyuşturucu çıktı

Buzdolabının arkasından uyuşturucu çıktı Piyasa değeri 450 bin TLBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde 1 kilo metamfetamin ele geçirildi.

07.08.2019 23:32
Buzdolabının arkasından uyuşturucu çıktı
Buzdolabının arkasından uyuşturucu çıktı
Piyasa değeri 450 bin TL
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde 1 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest kalırken, bir kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KOM Şube ekipleri, Osman Caddesi'ndeki bir iş yerine gece baskın yaptı. Yapılan aramalarda iş yerinde gizli bölmede bulunan buzdolabının arkasına gizlenmiş vaziyette 1 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ç., Y.B isimli şahıslar gözaltına alındı. Ele geçirilen maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 450 bin TL olduğu belirtildi.
Polis ekipleri tarafından uyuşturucuya el konulurken, İnegöl'de bu zamana kadar ele geçirilen en yüklü miktarda metamfetamin olduğu bildirildi. E.Ç emniyetteki ifadesinin ardından serbest kalırken, Y.B ise sabah saatlerinde adliye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:13   Dur ihtarına uymayan aracı kovalayan Yunus ekibi kaza yaptı: 1'i polis 2 yaralı
00:12   Kayseri'de 18 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada
00:12   Trump'tan Dayton ve El Paso'a ziyaret
00:10   Kırgızistan'daki çatışmalarda 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
00:03   Suriyeli gencin hareketi takdir topladı
00:02   Mevsimlik işçiler arasında kavga çıktı
23:56   Turistlerin dehşeti yaşadığı kazanın sürücüsü tutuklandı