Haberler » Güncel » Buzla kaplanan Aktaş Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor - Haber

Buzla kaplanan Aktaş Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle yüzeyi buz tutan Aktaş Gölü ilgi görüyor.

10.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:06Buzla kaplanan Aktaş Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle yüzeyi buz tutan Aktaş Gölü ilgi görüyor.
Türkiye- sınırında yer alan ve 14 kilometrekarelik bölümü Türkiye'de bulunan 'ın Çıldır ilçesi hudutlarındaki Aktaş Gölü'nün yüzeyinin büyük kısmı buzla kaplandı.
Kartpostallık görüntülerin oluştuğu gölü ziyaret eden vatandaşlar, buz üzerinde yürüyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Vatandaşlardan Taner Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğraf çekmek için gezintiye çıktıklarını ve Aktaş Gölü'nün buzla kaplandığını görünce şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.
Gölde güzel manzaraların oluştuğunu ifade eden Güneş, "Arkadaşımla beraber buzun üzerine çıkarak harika fotoğraflar çektik. Stres attık ve buz üzerinde kayarak çok eğlendik." diye konuştu.
Ziyaretçilerden Fatih Taş da buz tutan göl üzerinde yürümenin keyifli olduğunu belirterek, "Hafta sonunu güzel bir şekilde değerlendirmek için gezmeye çıktık. Donan Aktaş Gölü adeta doğa harikası. Biz de buz üzerinde gezdik, bol bol fotoğraf çektik. Bölgeye gelenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yer." ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu Bölgesi, AKTAŞ GÖLÜ, Gürcistan, Ardahan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:50 Özgecan Aslan'ın ailesinden Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyareti - Haber
14:50 Afyonkarahisar'da yaban hayatı fotokapana yansıdı - Haber
14:50 Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı başladı - Haber
14:50 Kırklareli'nde fuhuş operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Haber
14:49 FETÖ'nün futbol yapılanması davasında mütalaa - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:32 Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı - Haber
12:25 Yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti - Haber
10.12.2019 14:53:36